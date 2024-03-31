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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oy verme sırasında silahlı kavga! 1 kişi öldü - Son dakika haberi

        Siirt’te oy verme işlemi sırasında kavga; 1 ölü, 4 yaralı

        Siirt'te oy verme sırasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Valilikten yapılan açıklamada, "Muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşınız yaralandı. Olayın şüphelisi B.K. üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alındı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:02
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        Oy verme sırasında silahlı kavga! 1 kişi öldü
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        Siirt Valiliği, oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

        DHA'nın haberine göre 1 kişinin öldüğü kavgada 4 kişinin yaralandığı, olayın şüphelisi B.K.’nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        "SALDIRGAN YAKALANDI"

        “Siirt, Merkez ilçe Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşınız yaralanmıştır. Olay şüphelisi B.K. üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda ağır yaralanan İ.A. adlı vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir."

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        "Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Konacık köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, 2 Jandarma Özel Hareket Timi ve 1 Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir."

        Fotoğraflar: AA

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        #Son dakika haberler
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