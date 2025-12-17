OYAK'tan Somali'de yeni işbirliği

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin huzurunda; Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş tarafından Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık 2025 tarihinde Somali’de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK; Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Bu çerçevede, Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek; faaliyetler kayıt altına alınarak izlenecek ve denetlenecek.

Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması; Somali’nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamanın yanı sıra, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkânı sunacak.