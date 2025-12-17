Habertürk
        OYAK'tan Somali'de yeni işbirliği - İş-Yaşam Haberleri

        OYAK'tan Somali'de yeni işbirliği

        OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması imzalandı. Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülmesini amaçlayan anlaşma, deniz kaynaklarının korunmasını esas alarak, Somali karasuları ve münhasır ekonomik bölgesindeki tüm balıkçılık faaliyetlerinin lisanslanması, izlenmesi ve düzenlenmesini kapsıyor

        Giriş: 17.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:35
        OYAK'tan Somali'de yeni işbirliği
        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve ilgili bakanlık temsilcilerinin huzurunda; Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş tarafından Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması imzalandı.

        Anlaşma kapsamında, OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık 2025 tarihinde Somali’de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK; Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Bu çerçevede, Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek; faaliyetler kayıt altına alınarak izlenecek ve denetlenecek.

        Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması; Somali’nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamanın yanı sıra, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkânı sunacak.

        Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması ile iki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK’ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulması öngörülüyor. Anlaşma kapsamında; balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması da hedefleniyor.

