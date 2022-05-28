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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Geçtiğimiz yıl evlilik hazırlığı yaptığı iş insanı İsmail Berhan'dan ayrılan Öykü Çelik, Bebek'te yeni sevgilisiyle birlikte objektiflere yansıdı. İkili, otomobillerini beklediği sırada gazetecileri fark edince adeta köşe kapmaca oynadı

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  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Çelik, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez Bebek'teki bir mekan çıkışında görüntülendi. 
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    İkili, arabalarını beklediği sırada basın mensuplarını fark edince adeta köşe kapmaca oynadı. Birbirlerinden hemen uzaklaşan çift, ayrı kaldırımlarda bekleyip cep telefonlarından iletişim kurdular.
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    Gazetecilerin gittiğini düşünen ikili, daha sonra tekrar yan yana geldi. Çiftin, o anları objektiflere böyle yansıdı.
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

    Öte yandan Öykü Çelik, geçtiğimiz yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı iş insanı İsmail Berhan'ın evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti. Ancak ikili, daha sonra ayrılık kararı almıştı.
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    "SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTİRDİK"

    34 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı. 
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    2015'DE BOŞANMIŞTI

    Öykü Çelik, 2014'te de evlendiği iş insanı Ahmet Murat Çakan'dan bir yıl sonra boşanmıştı.
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    KATILDIĞI PARTİLERLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz yıllarda koronavirüse rağmen art arda ev partilerine katılarak, tepki toplayan oyuncu Öykü Çelik, verdiği bir röportajındaki kullandığı ifadelerle uzun süre konuşulmuştu.
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    "MİNİ ETEK GİYEN KIZ İLE BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?"

    Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen oyuncu, Karadeniz kızı olduğunu vurgulayarak, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" demişti.
  • Öykü Çelik yeni sevgilisiyle görüntülendi! - Magazin haberleri

    "FARKLI YERE ÇEKİLDİ"

    Oyuncunun bu sözleri Twitter'da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı. Yaşananlardan sonra Öykü Çelik, yazılı bir açıklama yayınlamıştı:

    Açıklamalarım toplum tarafından yanlış anlaşılıp çeşitli mecralarda farklı yerlere çekilmiştir. Eğer sözlerimin sadece çok küçük bir kısmına odaklanmayıp, röportajda hangi soru karşısında bu ifadeleri kullandığımı göz önünde bulundursaydınız böyle acımasız yorumlar yapmazdınız.

    Hiçbir zaman negatif durumdan beslenip kimseyi incitmedim. Sadece kadının kadına yaptığı şiddete değil, insanın insana her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim. Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi. Tamamen yanlış anlaşıldım.

    Küfür ve argo barındıran yorumlarını yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın. Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyduğumu belirtiyor ve en kısa zamanda da sözlerime benim açımdan bakabilmenizi diliyorum.

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