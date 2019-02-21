Öykü Karayel ile Ege Kökenli: Konuşmak istemiyoruz!

Bir süre önce final kararı alan Muhteşem İkili dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel, Kalp Atışı dizisinde birlikte rol aldığı Ege Kökenli ile Nişantaşı’nda görüntülendi. İkili, kendilerine yöneltilen soruları, "Konuşmak istemiyoruz, lütfen" diyerek geri çevirdi