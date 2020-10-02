Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında?

Öykü Karayel, 20 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek’de 2010 yılında “Güzel Şeyler Bizim Tarafta” adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, “Efes Özel Ödülü”nü ve “Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü”nü kazandı.

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Cemre karakteriyle şöhretini pekiştirdi.

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.

ÖYKÜ KARAYEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2018 – Muhteşem İkili (Yağmur) (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalp Atışı (Eylül) (TV dizisi)

2017 – Put Şeylere (Elif) (Sinema Filmi)

2016 – İşe Yarar Bir Şey (Canan) (Sinema Filmi)

2015 – Koyu Sarı: Toz (Azra) (Sinema Filmi)

2015 – Bulantı (Aslı) (Sinema Filmi)

2014-2014 – Kara Para Aşk (İpek) (TV Dizisi)

2011-2013 – Kuzey Güney (Cemre) (TV dizisi)