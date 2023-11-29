Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta 13 Temmuz 2021'de meydana gelen olayda, evinde kalan arkadaşı Öykü Yündün'ü (21) bırakıp, işe giden Nihat Şeker (40), bir süre sora geri döndü.

Yündün, telefona ve kapı ziline tepki vermeyince, Nihat Şeker 1'inci kattaki evine, merdivenle balkondan girdi. Öykü Yündün'ü hareketsiz gören Şeker, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, Yündün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Nihat Şeker hakkında "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama" ve "İhmali davranışlı kasten adam öldürme" suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BAKANLIK AVUKATI CEZA TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, olayda ihmalin olduğunu belirterek, "Sanık eve geldiğinde durumu kötü olan Öykü Yündün'e yardım etmediği gibi sağlık görevlilerine de hemen haber vermedi, evi toparlamakla uğraştı. Maktulün ölümüne sebep verdiği için sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"KENDİME GELMEZSEM AMBULANSI ARA DEMİŞTİ"

Son sözleri sorulan sanık Nihat Şeker ise, "Öykü olaydan önce bana sara hastası olduğunu, kriz geçirdiğinde ne şekilde davranmam gerektiğini söyledi. Ben de eve geldiğimde öyle görünce kendisini yan çevirdim ve camları açtım. Kendisi bana, daha önce, '15 dakikada kendime gelmezsem ambulansı ara' demişti. Ben de aynısını yaptım. Sağlık ekipleri geldiğinde bana öldüğünü söylediler. Benim kasıtlı ihmal davranışım yoktur. Kendisine uyuşturucu madde vermedim. 3 aydır benimle kalıyordu. Küçük krizler geçirdiği olmuştur. Atılı suçtan beraatimi ve tahliyemi isterim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.