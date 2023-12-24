Oylum isminin anlamı nedir? Oylum ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Oylum adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Oylum ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Oylum adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Oylum isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

OYLUM ADININ ANLAMI NEDİR?

Oylum ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Oylum adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Oylum isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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OYLUM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Oylum ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş



Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekân karşılığı.

Kayalık yer.

Büklüm.

Kalıp, biçim.



Aynı sırada olan şeyler: Hep bir oylum üzerinde.

Alan, çevre.

Ağaç dikilecek çukur.

OYLUM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Oylum ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Oylum adını koymak caizdir.

OYLUM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Oylum ismini kullanan 12.445 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Oylum ismini kullanan 5.138 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Oylum ismini kullanan 2.221 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Oylum ismini kullanan 1.673 kişi bulunmaktadır.

OYLUM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

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Oylum ismindeki insanlar genellikle tiyatro, oyunculuk, yazma veya şarkı söyleme gibi kendilerini yaratma ve ifade etme konusunda derin bir içsel arzu taşımaktadır. Ayrıca evlerinde ve iş ortamlarında çevrelerinde güzelliğe sahip olmayı isterler. Bu isimdeki insanlar tutkulu, şefkatli, sezgisel, romantik ve duygusal kişiliklere sahiptirler. Genellikle insancıl, geniş ve cömertler ve insanlığa hizmet edebilecekleri meslekleri tercih ederler. Çok şefkatli ve veren oldukları için empoze edilebilirler. Çabuk aşık olup romantiklerdir, ancak kolayca incinebilir ve bazen hızlı sinirlenirler.

Olumlu yönleri

Hırslı, korkularıyla yüzleşen, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenen, paylaşımcı, sabırlı, derin, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırmacı, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen, konsantre, detayları seven.

Olumsuz yönleri

Rahatına düşkün, hiçbir şeyden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, zevklere fazla düşkünlük, sürekli erteleyen, her şeye katlanan, tereddütlü, kararsız.

OYLUM İSMİNE BENZER İSİMLER

Oylum isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Mazlum , Ulum , Malum , Tulum

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Oyum

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Olçum , Orçum , Orum , Olcum , Onerim

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