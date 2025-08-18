Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Oymaağaç Höyüğü kazılarında 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

        Oymaağaç Höyüğü kazılarında 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Hitit şehri Nerik'i ortaya çıkarmak için Oymaağaç Höyüğü'nde devam eden kazıların 20'nci yılında 'Vezirköprü Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı' düzenlendi. Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, kazılar sırasında Nerik'te 3 bin yıllık fındık kabuğu bulduklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 bin yıllık fındık kabuğu havuzun içinde bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya; Samsun Vali Yardımcısı Hançer Baştürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, Samsun Müze Müdürü Kenan Sürül ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz katıldı.

        "ÇOK NADİR BULUNTULAR"

        Kazılarda çıkan verilere dayanarak Hititlerin kutsal kentinin Nerik olduğunu kesinleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Rainer Czichon, "Çünkü burada şimdiye kadar 26 çivi yazısı tablet parçaları bulduk. Onun bir kısmı sergi salona sergileniyor. Tabletlerde, Nerik'in hava tanrısından bahsettiğinden dolayı Nerik olduğunu kesinleştirdik. Nerik'te bir kutsal pınar var. Onu da çivi yazısından tanıyoruz. Bu pınarın yerini Oymaağaç Höyüğü'nde bulduk ve 9 yıl boyunca onu kazdık. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Çünkü yer altına giden bir tünel.

        REKLAM

        Bu kutsal havuzun içinde hiç beklemediğimiz bir botanik hazinesi diyorum, hazine duyunca insanlar genellikle altın, gümüş bekliyorlar. Ama bizim hazinemiz işte bu botanik malzemeler, ahşap malzemeler. Tarımdan kalan bir çapa mesela, dünyada belki üç tane var, ikisi Mısır'da, birisi bizde. İşte tezgah, dokuma tezgah malzemeleri var. Bir boyunduruk parçası var. Bir sapan ucu var. Hepsi ahşaptan. Çok nadir buluntuları olduğunu diyebiliriz. Ve bunlar bu havuz içinden çıkmış. Onlar Hitit Dönemi'ne ait değil, Demir Çağı olarak tarihleniyor. Çünkü Demir Çağı'da bu pınarı kullanmışlar ve sonra depo olarak kullanmışlar" diye konuştu.

        "BELKİ DE EN ESKİ FINDIK"

        Nerik kazıları sırasında 3 bin yıllık fındık kabuğu bulduklarını da söyleyen Prof. Dr. Czichon, "Havuzun içinde fındık da bulundu ve Hitit olarak tarihleniyor. Çünkü biz radyokarbon tarihlemesi yaptırdık, bize Hitit Dönemi'ni, 15'inci yüzyıl tarihi verdi. Karadeniz'in bilmiyorum ama belki de en eski fındık, Oymaağaç Höyüğü'nde diyebiliriz" dedi.

        Çalıştayın ilk oturumunda, 'Geç Tunç Çağı Çanak Çömleği Işığında Hitit ve Kaşka', 'Oymaağaç Höyük Öncesinde Nerik ve Kaşkalar: Htitit Belgelierinde Bir Kült Kenti ve Gizemli Halkın İzleri' ve 'Oymaağaç Höyük (Kuzeybatı) Son Dönem Kazı Çalışmaları' konulu sunumlar gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #3 bin yıllık fındık kabuğu
        #Oymaağaç Höyüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak