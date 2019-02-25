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Oyna Kazan kopya sorusu cağ kebabından geldi. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. İşte 25 Şubat saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve tüm detaylar...
OYNA KAZAN KOPYA: CAĞ KEBABI NERENİN MEŞHUR YEMEĞİDİR?
Gece gece acıktırdık.. Bir cağ kebabı olsa da yesek. Sahi nerenin meşhur yemeğiydi cağ kebabı?
OYNA KAZAN KOPYA CEVABI: ERZURUM
CAĞ KEBABI HAKKINDA
Cağ kebabı oğlak veya kuzu etinden yapılan bir çeşit kebaptır. Geleneksel olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan cağ kebabı, önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanır. Cağ (veya bico) adı verilen şişler kullanılarak servis yapıldığından bu adı almıştır. Günümüzde Türkiye'nin birçok yerinde yapılıp tüketilmektedir.
Hazırlanan parça etler, bu malzemeye eklenen soğan, reyhan, tuz ve karabiber gibi baharatlar ile birlikte iyice yoğrulur. Daha lezzetli olması istenirse hazırlanan et 24 saat serin ortamda veya buzdolabında dinlendirilir ve bu süre sonunda cağ kebabı pişirilmeye başlanabilir. Et yatık biçimde odun ateşinin kızgın közüne 10–15 cm yüksekte pişirilir ve döner bıçağı ile birer porsiyon kesilip cağ/bico üzerinde ızgaraya konulur. Burada biraz daha pişirilir.
Kebap, yanında soğan, domates ve sivri biber ve tandır ekmeği veya lavaş ile birlikte servis edilir.
Oltu ve çevre ilçeler Olur, Tortum ve Yusufeli yörelerinde "bico" olarak da adlandırılmaktadır.
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