DHA

Serik'e bağlı Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde Suriyeli Melek El Ubeyd'in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd´in boğazına ip dolandı. Melek El Ubeyd´in çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Melek El Ubeyd´in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.