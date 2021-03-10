Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan çocuk öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesi serada çalışmaya giden Suriyeli Melek El Ubeyd (10) oynadığı salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi.

Oynadığı salıncağın ipi boynuna dolan çocuk öldü
DHA

Serik'e bağlı Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde Suriyeli Melek El Ubeyd'in ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeyd´in boğazına ip dolandı. Melek El Ubeyd´in çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Melek El Ubeyd´in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Canlı yayında kadına şiddet! Gökhan Özbolat'ın tutuklanması için kampanya
GÜNDEMCanlı yayında kadına şiddet!
Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu
GÜNDEMOtomobilinden indi canından oldu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi
GÜNDEMFeyzioğlu: Eylem Planı beni heyecanlandırdı!
Miraç Kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Miraç Kandilinde okunacak dualar
GÜNDEMKandilde yapılacak ibadetler neler?
Yarın kandil mi? 10 Mart ne kandili? Miraç kandili ne zaman?
GÜNDEMMiraç Kandili ne zaman?
İstanbul Bayrampaşa'da boşaltılan okul uyuşturucu müptelaları ve hırsızların sığınağı oldu
GÜNDEM Terkedilen okul suç kampına dönüştü
Şüpheli kamyonetten 25 göçmen çıktı - Haberler
GÜNDEMŞüpheli kamyonetten 25 göçmen çıktı
Ataşehir'de bir otelde yangın çıktı
GÜNDEMİstanbul'da otel yangını! Ekipler sevk edildi
Bursa'da markete giren iki şüpheli kadının oynadığı tiyatro karakolda son buldu
GÜNDEMMarketteki tiyatro sahnesi
Konya'da yağma çetesine operasyon! - Haberler
GÜNDEMKonya'da yağma çetesine operasyon!