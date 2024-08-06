Oyun parkında iki aile birbirine girdi
Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler sıra yüzünden birbirine girdi. İki ailenin saç saça baş başa kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.
Giriş: 06.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:39
Bursa'daki bir alışveriş merkezinin oyun alanı bölümüne çocuklarını getiren iki ebeveyn, sıranın kendilerinde olduğunu iddia edip, tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Saç saça baş başa birbirine giren ebeveynleri güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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