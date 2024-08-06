Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Oyun parkında iki aile birbirine girdi | Son dakika haberleri

        Oyun parkında iki aile birbirine girdi

        Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler sıra yüzünden birbirine girdi. İki ailenin saç saça baş başa kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyun parkında iki aile birbirine girdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'daki bir alışveriş merkezinin oyun alanı bölümüne çocuklarını getiren iki ebeveyn, sıranın kendilerinde olduğunu iddia edip, tartışmaya başladı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Saç saça baş başa birbirine giren ebeveynleri güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #oyun parkı
        #kavga
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem