Oyun terapisi nedir ? Oyun terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Çocuklar, duygularını ve yaşadıkları sorunları yetişkinler gibi sözcüklerle ifade etmekte zorlanabilir. Bu noktada oyun, bir çocuk için doğal bir iletişim dili olarak öne çıkar. Oyun terapisi, çocukların oyun aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine, yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunları anlamlandırmalarına yardımcı olan bir yaklaşımıdır.

Günümüzde oyun terapisinden yararlanan birçok kişi vardır. Birbirini takip eden çalışmalar sayesinde kaygı, korku, travma ve davranış problemlerini aşmak amaçlanır. Bu terapi, birçok alanda çocukların ruhsal iyilik halini desteklemek amacıyla yaygın olarak uygulanır.

OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Oyun terapisi nedir? Söz konusu yaklaşım, çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade etmelerini esas alan, bilimsel temellere dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yaklaşımında oyun; eğlenceden çok, çocuğun iç dünyasını yansıtan güçlü bir araç olarak kullanılır. Oyun terapisinin temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır;

Çocuğun duygu ve düşüncelerini oyun aracılığıyla ifade etmesine olanak tanıması,

Sözel ifade becerileri gelişmemiş çocuklar için etkili bir iletişim alanı sunması,

Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun şekilde yapılandırılması,

Güvenli ve yargılayıcı olmayan bir terapi ortamı oluşturulması,

Çocuğun içsel çatışmalarını ve yaşadığı zorlukları açığa çıkarmayı hedeflemesi.

Oyun terapisi, genellikle 2–12 yaş arası çocuklara uygulanır. Ancak bazı durumlarda ergenlik döneminde de destekleyici bir yöntem olarak tercih edilebilir.

OYUN TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Peki oyun terapisi nasıl yapılır? Bu yaklaşım, yalnızca alanında eğitimi olan bir uzman tarafından yapılabilir. Alanında eğitim almış uzmanlar tarafından yürütülen planlı ve aşamalı bir süreç olması bunun en büyük nedenidir. Terapi süreci, her çocuk için bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilse de bu yaklaşım sürecinde genel olarak şu adımlar izlenir; Çocuğun ve ailenin detaylı olarak değerlendirilmesi,

Çocuğun yaşadığı duygusal ya da davranışsal sorunların belirlenmesi,

Çocuğa uygun oyun materyallerinin seçilmesi,

Terapi odasında güvenli ve özgür bir oyun alanı oluşturulması,

Oyunun yönlendirilmeden çocuğun temposunda ilerlemesine izin verilmesi,

Terapistin çocuğun oyun içindeki davranışlarını gözlemlemesi,

Duyguların fark edilmesi ve yansıtılması. OYUN TERAPİSİ SIRASINDA KULLANILAN MATERYALLER NELER? Terapi seanslarında kullanılan materyaller arasında şunlar bulunabilir; Figürler ve oyuncak bebekler

Kum havuzu ve minyatür objeler

Resim, boyama ve sanat materyalleri

Hikâye kartları ve rol oyunları Bu süreçte amaç, çocuğun yaşadığı sorunları çözmeye zorlanması değildir. Aksine kendini güvende hissederek ifade edebilmesidir. OYUN TERAPİSİ FAYDALARI NELERDİR? Oyun terapisi faydaları da birçok kişi için merak konusudur. Bu yaklaşım yöntemi sayesinde çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen çok yönlü faydalar elde edilebilir. Terapi süreci tamamlandığında çocukların davranışlarında ve duygusal tepkilerinde olumlu değişimler gözlemlemek mümkündür. Oyun terapisinin başlıca faydaları aşağıda derlenmiştir;