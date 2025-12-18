Oyun terapisi nedir ? Oyun terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?
Oyun terapisi, çocukların duygularını ifade etmelerine, yaşadıkları psikolojik zorluklarla baş etmelerine ve ruhsal gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olan etkili yöntemler arasında dikkat çeker. Psikolojide bunun gibi birçok terapiden faydalandığı bilinir. Peki oyun terapisi nedir, detayları nelerdir ve nasıl yapılır? Detaylar yazının devamında…
Çocuklar, duygularını ve yaşadıkları sorunları yetişkinler gibi sözcüklerle ifade etmekte zorlanabilir. Bu noktada oyun, bir çocuk için doğal bir iletişim dili olarak öne çıkar. Oyun terapisi, çocukların oyun aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine, yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunları anlamlandırmalarına yardımcı olan bir yaklaşımıdır.
Günümüzde oyun terapisinden yararlanan birçok kişi vardır. Birbirini takip eden çalışmalar sayesinde kaygı, korku, travma ve davranış problemlerini aşmak amaçlanır. Bu terapi, birçok alanda çocukların ruhsal iyilik halini desteklemek amacıyla yaygın olarak uygulanır.
OYUN TERAPİSİ NEDİR?
Oyun terapisi nedir? Söz konusu yaklaşım, çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade etmelerini esas alan, bilimsel temellere dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yaklaşımında oyun; eğlenceden çok, çocuğun iç dünyasını yansıtan güçlü bir araç olarak kullanılır. Oyun terapisinin temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır;
Oyun terapisi, genellikle 2–12 yaş arası çocuklara uygulanır. Ancak bazı durumlarda ergenlik döneminde de destekleyici bir yöntem olarak tercih edilebilir.
OYUN TERAPİSİ NASIL YAPILIR?
Peki oyun terapisi nasıl yapılır? Bu yaklaşım, yalnızca alanında eğitimi olan bir uzman tarafından yapılabilir. Alanında eğitim almış uzmanlar tarafından yürütülen planlı ve aşamalı bir süreç olması bunun en büyük nedenidir. Terapi süreci, her çocuk için bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilse de bu yaklaşım sürecinde genel olarak şu adımlar izlenir;
OYUN TERAPİSİ SIRASINDA KULLANILAN MATERYALLER NELER?
Terapi seanslarında kullanılan materyaller arasında şunlar bulunabilir;
Bu süreçte amaç, çocuğun yaşadığı sorunları çözmeye zorlanması değildir. Aksine kendini güvende hissederek ifade edebilmesidir.
OYUN TERAPİSİ FAYDALARI NELERDİR?
Oyun terapisi faydaları da birçok kişi için merak konusudur. Bu yaklaşım yöntemi sayesinde çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen çok yönlü faydalar elde edilebilir. Terapi süreci tamamlandığında çocukların davranışlarında ve duygusal tepkilerinde olumlu değişimler gözlemlemek mümkündür. Oyun terapisinin başlıca faydaları aşağıda derlenmiştir;
Bunların yanı sıra oyun terapisinin çocuğun kendini daha güvende hissetmesine ve duygusal dayanıklılığının artmasına katkı sağladığı da bilinenler arasındadır.
OYUN TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?
Oyun terapisi, esas olarak çocukların yaşadığı birçok psikolojik ve duygusal zorlukta destekleyici bir yöntem olarak tercih edilir. Çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak yaşadıkları sorunları çoğu zaman oyun yoluyla dışa vurur. Oyun terapisinin uygulanma nedenleri arasında şunlar verilebilir;
Oyun terapisi sayesinde çocuk, yaşadığı zorluklarla baş etmeyi öğrenir ve duygusal dünyasını daha sağlıklı şekilde yapılandırabilir. Bu da uzun vadede çocuğun ruh sağlığını ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler.
OYUN TERAPİSİ TÜRLERİ NELERDİR?
Oyun terapisi, çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşadığı sorunlara göre farklı yaklaşımlar içeren bilimsel bir yöntemdir. Uygulanan terapi türü; çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve yaşadığı duygusal zorluklar doğrultusunda belirlenir. En sık kullanılan oyun terapisi türleri aşağıda belirtilmiştir;