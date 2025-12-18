Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Oyun terapisi nedir ? Oyun terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Oyun terapisi nedir ? Oyun terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Oyun terapisi, çocukların duygularını ifade etmelerine, yaşadıkları psikolojik zorluklarla baş etmelerine ve ruhsal gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olan etkili yöntemler arasında dikkat çeker. Psikolojide bunun gibi birçok terapiden faydalandığı bilinir. Peki oyun terapisi nedir, detayları nelerdir ve nasıl yapılır? Detaylar yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyun terapisi nedir?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çocuklar, duygularını ve yaşadıkları sorunları yetişkinler gibi sözcüklerle ifade etmekte zorlanabilir. Bu noktada oyun, bir çocuk için doğal bir iletişim dili olarak öne çıkar. Oyun terapisi, çocukların oyun aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine, yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunları anlamlandırmalarına yardımcı olan bir yaklaşımıdır.

        Günümüzde oyun terapisinden yararlanan birçok kişi vardır. Birbirini takip eden çalışmalar sayesinde kaygı, korku, travma ve davranış problemlerini aşmak amaçlanır. Bu terapi, birçok alanda çocukların ruhsal iyilik halini desteklemek amacıyla yaygın olarak uygulanır.

        OYUN TERAPİSİ NEDİR?

        Oyun terapisi nedir? Söz konusu yaklaşım, çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade etmelerini esas alan, bilimsel temellere dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yaklaşımında oyun; eğlenceden çok, çocuğun iç dünyasını yansıtan güçlü bir araç olarak kullanılır. Oyun terapisinin temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır;

        • Çocuğun duygu ve düşüncelerini oyun aracılığıyla ifade etmesine olanak tanıması,
        • Sözel ifade becerileri gelişmemiş çocuklar için etkili bir iletişim alanı sunması,
        • Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun şekilde yapılandırılması,
        • Güvenli ve yargılayıcı olmayan bir terapi ortamı oluşturulması,
        • Çocuğun içsel çatışmalarını ve yaşadığı zorlukları açığa çıkarmayı hedeflemesi.

        Oyun terapisi, genellikle 2–12 yaş arası çocuklara uygulanır. Ancak bazı durumlarda ergenlik döneminde de destekleyici bir yöntem olarak tercih edilebilir.

        OYUN TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Peki oyun terapisi nasıl yapılır? Bu yaklaşım, yalnızca alanında eğitimi olan bir uzman tarafından yapılabilir. Alanında eğitim almış uzmanlar tarafından yürütülen planlı ve aşamalı bir süreç olması bunun en büyük nedenidir. Terapi süreci, her çocuk için bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilse de bu yaklaşım sürecinde genel olarak şu adımlar izlenir;

        • Çocuğun ve ailenin detaylı olarak değerlendirilmesi,
        • Çocuğun yaşadığı duygusal ya da davranışsal sorunların belirlenmesi,
        • Çocuğa uygun oyun materyallerinin seçilmesi,
        • Terapi odasında güvenli ve özgür bir oyun alanı oluşturulması,
        • Oyunun yönlendirilmeden çocuğun temposunda ilerlemesine izin verilmesi,
        • Terapistin çocuğun oyun içindeki davranışlarını gözlemlemesi,
        • Duyguların fark edilmesi ve yansıtılması.

        OYUN TERAPİSİ SIRASINDA KULLANILAN MATERYALLER NELER?

        Terapi seanslarında kullanılan materyaller arasında şunlar bulunabilir;

        • Figürler ve oyuncak bebekler
        • Kum havuzu ve minyatür objeler
        • Resim, boyama ve sanat materyalleri
        • Hikâye kartları ve rol oyunları

        Bu süreçte amaç, çocuğun yaşadığı sorunları çözmeye zorlanması değildir. Aksine kendini güvende hissederek ifade edebilmesidir.

        OYUN TERAPİSİ FAYDALARI NELERDİR?

        Oyun terapisi faydaları da birçok kişi için merak konusudur. Bu yaklaşım yöntemi sayesinde çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen çok yönlü faydalar elde edilebilir. Terapi süreci tamamlandığında çocukların davranışlarında ve duygusal tepkilerinde olumlu değişimler gözlemlemek mümkündür. Oyun terapisinin başlıca faydaları aşağıda derlenmiştir;

        • Duygularını tanıma ve ifade etme becerisinin gelişmesi,
        • Kaygı, korku ve öfke gibi yoğun duyguların azalması,
        • Travmatik yaşantıların etkilerinin hafiflemesi,
        • Özgüven ve benlik algısının güçlenmesi,
        • Sosyal ilişkilerde uyumun artması,
        • Problem çözme becerilerinin gelişmesi,
        • Davranış problemlerinin azalması.

        Bunların yanı sıra oyun terapisinin çocuğun kendini daha güvende hissetmesine ve duygusal dayanıklılığının artmasına katkı sağladığı da bilinenler arasındadır.

        OYUN TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?

        Oyun terapisi, esas olarak çocukların yaşadığı birçok psikolojik ve duygusal zorlukta destekleyici bir yöntem olarak tercih edilir. Çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak yaşadıkları sorunları çoğu zaman oyun yoluyla dışa vurur. Oyun terapisinin uygulanma nedenleri arasında şunlar verilebilir;

        • Travma, kayıp ve yas süreci
        • Aile içi değişimler (boşanma, taşınma, kardeş doğumu)
        • Kaygı bozuklukları ve korkular
        • Davranış problemleri ve öfke kontrolü sorunları
        • Sosyal uyum ve iletişim güçlükleri
        • Dikkat ve dürtü kontrolü problemleri

        Oyun terapisi sayesinde çocuk, yaşadığı zorluklarla baş etmeyi öğrenir ve duygusal dünyasını daha sağlıklı şekilde yapılandırabilir. Bu da uzun vadede çocuğun ruh sağlığını ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler.

        OYUN TERAPİSİ TÜRLERİ NELERDİR?

        Oyun terapisi, çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşadığı sorunlara göre farklı yaklaşımlar içeren bilimsel bir yöntemdir. Uygulanan terapi türü; çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve yaşadığı duygusal zorluklar doğrultusunda belirlenir. En sık kullanılan oyun terapisi türleri aşağıda belirtilmiştir;

        • Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi: Çocuğun oyunu özgürce seçtiği ve yönlendirdiği bu yaklaşımda terapist gözlemci konumundadır. Çocuğun kendini doğal biçimde ifade etmesi hedeflenir.
        • Yönlendirilmiş Oyun Terapisi: Terapistin sürece aktif olarak dahil olduğu bu yöntemde belirli hedeflere yönelik oyunlar kullanılır. Davranış problemleri ve kaygı durumlarında tercih edilir.
        • Filial Oyun Terapisi: Ebeveynlerin terapi sürecine dahil edildiği bu yaklaşımda esas olarak aile içi bağların güçlendirilmesi amaçlanır.
        • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi: Düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi oyun yoluyla ele alır. Özellikle kaygı ve korkuların azaltılmasında etkilidir.
        • Kum Tepsisi Terapisi: Çocuğun kum ve minyatür figürlerle iç dünyasını yansıtmasına olanak tanır. Travma ve duygusal çatışmalarda sıkça kullanılan bir yöntemdir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti