Microsoft ücretsiz oyun fırsatı yaratan çalışması oyun tutkunlarının yüzünü güldürdü. Çalışma sayesinde oyun oynamak isteyenler ücretsiz platformla sohbet imkanına kavuşabilecekler.
İşte "Gold Abonelik" şartını kaldıran Microsoft'un yeni çalışmasının detayları...
ÜCRETSİZ OYUNLARA ZORUNLU ABONELİK ŞARTI KALKACAK
Microsoft pandemi sürecinde büyük ilgi toplayan Fortnite ve Apex Legends gibi oyunlarda ücret ödemesini engelleyecek çalışmayı hizmete sundu. Teknoloji devi Microsoft, Xbox live Gold üyeliğiyle ilgili zorunluluğu kaldırdı.
Böylelikle oyunseverlerin partnerleriyle "Gold Abonelik" olmadan sohbet etmelerinin yolu açılmış oldu.
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