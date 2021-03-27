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Oyun tutkunlarına Microsoft'tan müjde: Gold üyelik şartı kalktı!

Oyun tutkunları özellikle de pandemi sürecinde evde geçirilen zaman artmasıyla birlikte ücretsiz oyun fırsatlarını araştırıyor. Bu bağlamda Microsoft'un çalışması oyun tutkunlarının yüzünü güldürdü. İşte ücretsiz oyun hamlesi

Oyun tutkunlarına Microsoft'tan müjde: Gold üyelik şartı kalktı!

Microsoft ücretsiz oyun fırsatı yaratan çalışması oyun tutkunlarının yüzünü güldürdü. Çalışma sayesinde oyun oynamak isteyenler ücretsiz platformla sohbet imkanına kavuşabilecekler.

İşte "Gold Abonelik" şartını kaldıran Microsoft'un yeni çalışmasının detayları...

ÜCRETSİZ OYUNLARA ZORUNLU ABONELİK ŞARTI KALKACAK

Microsoft pandemi sürecinde büyük ilgi toplayan Fortnite ve Apex Legends gibi oyunlarda ücret ödemesini engelleyecek çalışmayı hizmete sundu. Teknoloji devi Microsoft, Xbox live Gold üyeliğiyle ilgili zorunluluğu kaldırdı.

Böylelikle oyunseverlerin partnerleriyle "Gold Abonelik" olmadan sohbet etmelerinin yolu açılmış oldu.

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