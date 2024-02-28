Oyuncu Buddy Duress hayatını kaybetti

Yönetmeni Cameron Van Hoy, Buddy Duress’in ölümünün ardından "Buddy ekranda saf elektrik gibiydi. Onunla çalışmak hayatımın en büyük maceralarından biriydi. Film yapmayı seven nazik bir insandı. Hayatında yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, iş zamanı geldiğinde bir şekilde bunları bir kenara bırakmayı başarırdı. Flinch filmimizin yapımından sonra oldukça yakınlaştık. Hayatının bu şekilde sona ermesi beni çok üzdü" açıklamasını yaptı.