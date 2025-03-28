Oyuncu Elisabeth Moss anne oldu

Emmy ödüllü oyuncu Elisabeth Moss, 'Mad Men' dizisinin ardından dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan 'The Handmaid’s Tale' dizisinin altıncı ve son sezonunun tanıtımını yaptığı röportajda, anne olduğu yönündeki haberleri doğruladı. İlk bebeğini dünyaya getiren 42 yaşındaki ABD'li oyuncu, bebeğini sete götürebilme ayrıcalığından söz etti.

"Bunu yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" diyen Elisabeth Moss, pek çok ebeveynin bunu yapamadığını belirtti.Oyuncu; "Çocuklarımızı işe getirebilme veya çocuklarımızı işte görme ayrıcalığına sahip olanlarımız, her seferinde, 'Bunu başarabildiğimiz için şanslı değil miyiz?' dedik" diye ekledi.Ocak 2024'te hamile olduğunu açıklayan Elisabeth Moss, bebeğinin cinsiyetini ve adını açıklamadı.