'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ne getirildi.

Gümüşkaya'nın, kendisine sinema ve dizilerde hep kötü karakterleri canlandırmaktan yakındığını belirten Güven, şöyle konuştu: 'Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum' demişti. O yüzden 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Seyyar Tayyar' karakterini çok sevmişti. Çünkü kendi eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu Emin abi. Hepimizin başı sağ olsun. Emin ağabeyimizin mekânı cennet olsun.

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Oyuncu Ertuğrul Akkök ise 1996-2002 yıllarında Emin Gümüşkaya'nın öğrencilerinden olduğunu hatırlattı.

Oyunculuk mesleğine dair Gümüşkaya'dan çok şey öğrendiğini vurgulayan Akkök, şunları kaydetti: Emin Hoca prova esnasında ciddi bir insandı ki, şu anda heyecanlandığım gibi provalarda ayaklarımız titrer, o prova böyle güzel bir şekilde geçsin de bitsin diye tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirdik. Her programdaki ciddiyetin sonunda da bir şekilde espri patlatır ve o hepimizin bildiği meşhur gülüşüyle provayı sonlandırırdı. Hepimiz de bir şekilde rahat ederdik. Şu anda İstanbul'da bazı yerlerde tiyatro dersleri vermekteyim. Profesyonel olarak da bu mesleği yapıyorsam eğer kendisi sayesindedir. Ruhu şad olsun.