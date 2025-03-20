Oyuncu Filiz Küçüktepe vefat etti iddiası, gerçek dışı
Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe'nin, 75 yaşında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak söz konusu iddianın gerçek olmadığı öğrenildi
Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe'nin vefat ettiği ileri sürüldü.
Erdinç Dinçer - Hikmet Karagöz - Filiz Küçüktepe
Pek çok filmde de rol alan ve 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren oyuncu, yaşamını 75 yaşında yitirdiği iddia edildi. Ancak oyuncu hakkındaki 'ölüm' iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Küçüktepe'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.