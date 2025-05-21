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        Haberler Dünyadan Oyuncu George Wendt hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu George Wendt hayatını kaybetti

        'Cheers' dizisinde canlandırdığı 'Norm Peterson' karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu George Wendt, 76 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:31
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        Hayatını kaybetti
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        ABD yapımı pek çok dizi ve filmde rol alan George Wendt, yaşamını yitirdi. 'Cheers' dizisinde canlandırdığı 'Norm Peterson' rolüyle, altı yıl üst üste Emmy ödülüne aday gösterilen oyuncu, dün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

        George Wendt’in ölümünü, ünlü ismin halkla ilişkiler danışmanı Melissa Nathan şu açıklama ile duyurdu: George, çok sevilen bir aile babası ve onu tanıyan herkes için değerli bir sırdaştı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz.

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