Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Oyuncu Jayne Trcka, evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

        Oyuncu Jayne Trcka, evinde ölü bulundu

        Vücut geliştirme sporcusu ve oyuncu Jayne Trcka, 62 yaşında evinde ölü bulundu. Trcka'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vücut geliştirme sporunun tanınan isimlerinden, 'Scary Movie' adlı filmde canlandırdığı 'Miss Mann' karakteriyle tanınan Jayne Trcka hayatını kaybetti.

        Bir arkadaşı, ölümünden birkaç gün önce Jayne Trcka’ı defalarca aradı ancak telefonlarına yanıt alamadı. Endişelenen arkadaşı, kontrol etmek istediği Jayne Trcka'ı mutfakta tepkisiz halde buldu. Bunun üzerine 911’i arayan arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, Trcka’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jayne Trcka’nın oğlu, annesinin 12 Aralık’ta San Diego’da yaşamını yitirdiğini doğruladı. San Diego Adli Tıp Kurumu da Trcka’nın ölümünü teyit ederken, ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı. Oğlu, annesinin bilinen herhangi bir hastalığı ya da ölümüne yol açabilecek bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti.

        1980’li yıllarda vücut geliştirme yarışmalarında boy gösteren Jayne Trcka, oyunculuk kariyerine 2000 yılında 'Scary Movie' ile adım attı. Bu rolle dikkat çeken Trcka, daha sonra 'The Drew Carey Show' ve 'Whose Line Is It Anyway?' gibi yapımlarda da yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Feci kaza: Otomobil bahçeye uçtu, 6 yaralı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        #Jayne Trcka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi
        Kozmetikçi cinayetinde 15 sanığa müebbet talebi
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        En düşük emekli aylığına ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün tam 7'nci gün... Korkutan bekleyiş!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi