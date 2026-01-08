Oyuncu Jayne Trcka, evinde ölü bulundu

Vücut geliştirme sporunun tanınan isimlerinden, 'Scary Movie' adlı filmde canlandırdığı 'Miss Mann' karakteriyle tanınan Jayne Trcka hayatını kaybetti.

Bir arkadaşı, ölümünden birkaç gün önce Jayne Trcka’ı defalarca aradı ancak telefonlarına yanıt alamadı. Endişelenen arkadaşı, kontrol etmek istediği Jayne Trcka'ı mutfakta tepkisiz halde buldu. Bunun üzerine 911’i arayan arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri, Trcka’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jayne Trcka’nın oğlu, annesinin 12 Aralık’ta San Diego’da yaşamını yitirdiğini doğruladı. San Diego Adli Tıp Kurumu da Trcka’nın ölümünü teyit ederken, ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı. Oğlu, annesinin bilinen herhangi bir hastalığı ya da ölümüne yol açabilecek bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti.

1980’li yıllarda vücut geliştirme yarışmalarında boy gösteren Jayne Trcka, oyunculuk kariyerine 2000 yılında 'Scary Movie' ile adım attı. Bu rolle dikkat çeken Trcka, daha sonra 'The Drew Carey Show' ve 'Whose Line Is It Anyway?' gibi yapımlarda da yer aldı.