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        Haberler Magazin Oyuncu Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Mürsel Yaylalı, 63 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 12:22 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:22
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        Hayatını kaybetti
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        'Süper Baba', 'Çiçek Taksi' ve 'Tatlı Kaçıklar' dizilerinin yanında 'Kabadayı' ve 'Hemşo' gibi filmlerde de rol alan Mürsel Yaylalı vefat etti.

        Mürsel Yaylalı'nın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız, üyemiz Mürsel Yaylalı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

        Başımız sağ olsun. Cenazesi 28 Ağustos (bugün) ikindi vaktinde Sarıgazi Cemevi'nden kaldırılacaktır" denildi.

        63 yaşında vefat eden Mürsel Yaylalı, 1975'te amatör olarak tiyatroya başladı. 1986'dan itibaren ise profesyonel olarak tiyatro oyunculuğu yaptı. Yaylalı, Bizim Tiyatro - Zafer Diper, Tiyatro Ayna - Dilek Türker, Tiyatro Ti ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkarken sinema filmi ve televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti.

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        #Mürsel Yaylalı
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