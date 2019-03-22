1 | 31

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Onur Seyit Yaran, önceki gün Nişantaşı’nda bir bayanla görüntülendi. Panik halinde Onur Seyit Yaran’a bağıran gizemli bayan “Çekmesinler, beni neden çekiyorlar!” diyerek sitem etti.