Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika’da bulunduğu dönemde Prof. Bressler’in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı. İşte, Renan Kaleli'nin hayat hikayesi...

RENAN KALELİ KİMDİR?

Aynı zamanda oyunculuk da yapan Renan Kaleli bir ressamdır. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika’da bulunduğu dönemde Prof. Bressler’in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı. Ardından bu çalışmaları kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendirdi. Devamında tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanan ressam manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişletti.

Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evlilik yaşadı. Daha sonra oyuncu Nehir Erdoğan ile birliktelik yaşadı.