Field, şöyle devam etti: Sonra teknisyenin beni taciz ettiğini fark ettim. Bu yüzden onu uzaklaştırmak için kollarımı nasıl hareket ettirebileceğimi bulmam gerekiyordu. Bu tam bir utanç çukuruydu ve bittiğinde bina yanıyormuş gibi 'Git, git, git, git, git' dediler, beni orada istemediler. Yasa dışıydı.

Field, "Benim neslimdeki pek çok kadın bunu yaşıyordu" diye de ekledi.