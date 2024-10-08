Sally Field yıllar sonra anlattı: 17 yaşında kürtaj oldum
ABD başkanlık seçimi öncesi kürtaj tartışmasına dahil olan ve kürtajı destekleyen aday Kamala Harris'e destek bildiren Sally Field, yıllar sonra kürtaj itirafında bulundu. Ünlü oyuncu, henüz 17 yaşındayken yasa dışı kürtaj yaptırdığını açıkladı
Ünlü oyuncu Sally Field, henüz ergenlik dönemindeyken kürtaj yaptırmak zorunda kaldığını itiraf etti.
İki Oscar ödüllü 77 yaşındaki oyuncu, Instagram'da paylaştığı videoda, Kamala Harris'i başkan olarak seçmenin önemini anlatırken, Meksika'da 1960'ların ortalarında yaptırdığı ve şimdi "korkunç" olarak nitelendirdiği yasa dışı kürtaj deneyimini aktardı.
“Korkunç hikayemi anlatmakta çok tereddüt ediyordum" diye söze başlayan Field, "Şimdikinden çok daha kötü bir dönemdi. Doğum kontrolünün kolayca mevcut olmadığı ve yalnızca evliyseniz ulaşabildiğiniz bir dönemdi. Ancak benim neslimdeki pek çok kadının benzer, travmatik olaylar yaşadığını hissediyorum ve bunları düşündüğümde kendimi daha güçlü hissediyorum. Onların da benim gibi torunları ve bu ülkenin tüm genç kadınları için savaşmak istediklerine inanıyorum" dedi.
Field, videoda şunları söyledi: 17 yaşındaydım. Hayatımda başka seçeneğim yoktu. Hiçbir şekilde aile desteğim ya da mali durumum yoktu. Liseden mezun olmuştum ama kimse ‘Üniversiteye ne dersin?’ dememişti. Ne olacağımı bilmiyordum ve sonra hamile olduğumu öğrendim. Şans eseri bir aile dostu doktorumuz vardı ve beni, karısını ve annemi yepyeni otomobilleriyle Tijuana'ya götürdü."
Merdiven altı bir klinikte kürtaj yaptırdığını anlatırken, "İğrenç olmanın da ötesinde, yaşamı değiştirecek bir şeydi" diyen Field, "Anestezi yapılmadı. Bana birkaç nefes eter veren bir teknisyen vardı, ama sonra onu geri aldı, bu yüzden kollarım ve bacaklarım uyuşmuştu ve garip hissettim. Ama her şeyi, ne kadar acı çektiğimi hissettim" ifadesini kullandı.
Field, şöyle devam etti: Sonra teknisyenin beni taciz ettiğini fark ettim. Bu yüzden onu uzaklaştırmak için kollarımı nasıl hareket ettirebileceğimi bulmam gerekiyordu. Bu tam bir utanç çukuruydu ve bittiğinde bina yanıyormuş gibi 'Git, git, git, git, git' dediler, beni orada istemediler. Yasa dışıydı.
Field, "Benim neslimdeki pek çok kadın bunu yaşıyordu" diye de ekledi.
Ünlü oyuncu ayrıca, "Küçük kızlarımıza ve genç kadınlarımıza bunu nasıl yaparsınız? Onların sağlıklarına ve şu yaşta çocuk doğurabileceklerini hissedip hissetmediklerine ilişkin kendi kararlarına nasıl saygı duymazsınız? Hepimiz ayağa kalkıp mücadele etmeliyiz” dedi.