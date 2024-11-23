Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Samim Meriç, 84 yaşında vefat etti. Meriç'in vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Eylül - 1995

Dönüş - 1994

Düşler de Ölür - 1994

Beklenmeyen Misafir - 1994 Ağlama Sevgilim - 1993 Yaşarken Öldüm - 1993 Kardeşim - 1993 İki Başlı Dev - 1990 Paşo - 1986 Pir Sultan Abdal - 1973 Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972 Gençliğin Rüyası - 1971 Cesur Kardeşler - 1966 İntikam Fırtınası - 1966 Arabacı Sabahat - 1966 Gaddarlar - 1966 Nefesini Keseceğim - 1966

Tehlikeli Adam - 1965 Tehlikeli Adam - 1965 Kardeş Belası - 1965 Zımba Gibi Delikanlı - 1964 İkisi De Cesurdu Kara - 1963 Büyük Yemin - 1963 Makber - 1963 Esir Kuş - 1962 Gümüş Gerdanlık - 1962 Memnu Meyve - 1962 Yaban Gülü - 1961 Yapımcı Filmografisi İntiharın El Kitabı - 1996 Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972