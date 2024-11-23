Samim Meriç hayatını kaybetti
Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır gibi birçok isimle kamera karşısına geçen oyuncu Samim Meriç, hayata veda etti
Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Samim Meriç, 84 yaşında vefat etti. Meriç'in vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.
ROL ALDIĞI FİLMLER
Eylül - 1995
Dönüş - 1994
Düşler de Ölür - 1994
Beklenmeyen Misafir - 1994
Ağlama Sevgilim - 1993
Yaşarken Öldüm - 1993
Kardeşim - 1993
İki Başlı Dev - 1990
Paşo - 1986
Pir Sultan Abdal - 1973
Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972
Gençliğin Rüyası - 1971
Cesur Kardeşler - 1966
İntikam Fırtınası - 1966
Arabacı Sabahat - 1966
Gaddarlar - 1966
Nefesini Keseceğim - 1966
Tehlikeli Adam - 1965
Tehlikeli Adam - 1965
Kardeş Belası - 1965
Zımba Gibi Delikanlı - 1964
İkisi De Cesurdu Kara - 1963
Büyük Yemin - 1963
Makber - 1963
Esir Kuş - 1962
Gümüş Gerdanlık - 1962
Memnu Meyve - 1962
Yaban Gülü - 1961
Yapımcı Filmografisi
İntiharın El Kitabı - 1996
Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972
Gaddarlar - 1966
İkisi De Cesurdu - 1963