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        Haberler Magazin Oyuncu Samim Meriç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Samim Meriç hayatını kaybetti

        Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır gibi birçok isimle kamera karşısına geçen oyuncu Samim Meriç, hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:19
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        Hayatını kaybetti
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        Türk sinemasında pek çok filmde rol alan Samim Meriç, 84 yaşında vefat etti. Meriç'in vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

        ROL ALDIĞI FİLMLER

        Eylül - 1995

        Dönüş - 1994

        Düşler de Ölür - 1994

        Beklenmeyen Misafir - 1994

        Ağlama Sevgilim - 1993

        Yaşarken Öldüm - 1993

        Kardeşim - 1993

        İki Başlı Dev - 1990

        Paşo - 1986

        Pir Sultan Abdal - 1973

        Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972

        Gençliğin Rüyası - 1971

        Cesur Kardeşler - 1966

        İntikam Fırtınası - 1966

        Arabacı Sabahat - 1966

        Gaddarlar - 1966

        Nefesini Keseceğim - 1966

        Tehlikeli Adam - 1965

        Tehlikeli Adam - 1965

        Kardeş Belası - 1965

        Zımba Gibi Delikanlı - 1964

        İkisi De Cesurdu Kara - 1963

        Büyük Yemin - 1963

        Makber - 1963

        Esir Kuş - 1962

        Gümüş Gerdanlık - 1962

        Memnu Meyve - 1962

        Yaban Gülü - 1961

        Yapımcı Filmografisi

        İntiharın El Kitabı - 1996

        Ve Güneşe Kan Sıçradı - 1972

        Gaddarlar - 1966

        İkisi De Cesurdu - 1963

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        #samim meriç
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