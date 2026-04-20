LARA PAŞALI KİMDİR?

Lara Paşalı, asıl adı Dilara Tümer olan, 1990 doğumlu bir eğitimci ve sosyal medya içerik üreticisidir. İzmir doğumlu olan Lara Paşalı, eğitimini Kanada’nın Toronto kentindeki Seneca College’da Erken Çocukluk Eğitimi alanında tamamladı. Montessori (2–6 yaş) eğitimi ile ESL, TESOL ve TEFL gibi İngilizce öğretmenliği sertifikalarına sahip olan Paşalı, bir dönem yurt dışında öğretmenlik yaptı. 2022 yılında oyuncu Selahattin Paşalı ile evlenen Lara Paşalı’nın bu evlilikten Pera adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Günümüzde sosyal medyada yaşam tarzı, aile hayatı ve annelik üzerine paylaşımlar yapmaktadır.