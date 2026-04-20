Lara Paşalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Lara Paşalı mesleği ne?
LARA PAŞALI KİMDİR?
Lara Paşalı, asıl adı Dilara Tümer olan, 1990 doğumlu bir eğitimci ve sosyal medya içerik üreticisidir. İzmir doğumlu olan Lara Paşalı, eğitimini Kanada’nın Toronto kentindeki Seneca College’da Erken Çocukluk Eğitimi alanında tamamladı. Montessori (2–6 yaş) eğitimi ile ESL, TESOL ve TEFL gibi İngilizce öğretmenliği sertifikalarına sahip olan Paşalı, bir dönem yurt dışında öğretmenlik yaptı. 2022 yılında oyuncu Selahattin Paşalı ile evlenen Lara Paşalı’nın bu evlilikten Pera adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Günümüzde sosyal medyada yaşam tarzı, aile hayatı ve annelik üzerine paylaşımlar yapmaktadır.
NEDEN GÜNDEME GELDİ?
Oyuncu eşi Selahattin Paşalı ile boşanacağı iddialarıyla gündemde olan Lara Paşalı, düğün fotoğraflarını sildi. Bir süredir ayrılık haberleriyle konuşulan çift, sessizliğini koruyor.
4 YILDIR EVLİLER
16 Nisan 2022'de nikâh masasına oturan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, kızları Leyla Pera'yı aynı yıl Temmuz ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Mutlu birlikteliklerini her fırsatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan çiftin evliliğinde bir süredir kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü. İddiaları güçlendiren hamle ise Lara Paşalı'dan geldi. Paşalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafta parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı görüldü.
PAYLAŞIM YAPMADILAR
İkilinin, 16 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlamaması da dikkatlerden kaçmadı. Lara Paşalı, son olarak düğün fotoğraflarını da sildi. Çiftin birlikte yer aldığı diğer kareler ise Lara Paşalı'nın sosyal medya sayfasında duruyor. İkiliden, ayrılık iddialarına dair henüz bir açıklama gelmedi.