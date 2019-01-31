Oyuncu Şilan Makal: Çok ikilemdeyim

Giriş: 31.01.2019 - 07:48 | Güncelleme:  

Başarılı oyuncu Şilan Makal, oyunculuk konusunda aile baskısı olduğunu söyledi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen güzel oyuncu, kahve içerken objektiflere poz verdi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, SHOW TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin’in ardından yeni bir projede yer almayan Şilan Makal, “Ben oyunculuğu çok seviyorum. Kariyerimde ilerlemek istiyorum. Teklifleri de ince eleyip, sık dokuyorum. Ailem ise tarih öğretmenliğine devam etmemi istiyor. 'Bırak oyunculuğu, gül gibi mesleğin var' diyorlar. Çok ikilemdeyim” diye konuştu.

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