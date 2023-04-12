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Oyuncu Songül Öden'in ev sahipliğinde, kadının güvenliği için 'AMBER' tanıtıldı

50 yıldan fazladır Türkiye’de kadının güçlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin sona erdirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, kadınlar için yeni bir mobil uygulama geliştirdi. 5 dilde hizmet veren AMBER isimli uygulama, kadınları sağlık ve koruma alanlarında desteklemek ve güçlendirmek için tasarlandı. AMBER Basın Lansmanı, UNFPA Türkiye ve İyi Niyet Elçisi, oyuncu Songül Öden’in ev sahipliğinde, UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi Edis Görgülü’nün de katılımıyla 11 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi.

Oyuncu Songül Öden'in ev sahipliğinde, kadının güvenliği için 'AMBER' tanıtıldı
HABERTURK.COM

Günümüzde kadınlar ve kız çocukları hala, en temel insan hakkı olan 'şiddetten uzak, sağlıklı ve güvenli bir yaşam' için mücadele ediyor. Türkiye’de kadının güçlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin sona erdirilmesi için bu mücadeleye destek veren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, şimdiye kadar bu alanda yaptığı önemli çalışmalara bir yenisini ekledi ve kadınlar için bir mobil uygulama geliştirdi.

5 DİLDE HİZMET

AMBER isimli uygulama, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında bir ilk olarak, ilgili bilgi, destek ve yönlendirmelerin tamamını ve çok daha fazlasını, 5 dilde (Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce), tek bir çatı altında topluyor ve bu sayede Türkiye’de yaşayan tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyor. AMBER, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddete dair hiçbir benzer uygulamada bulunmayan kapsamlı bir bilgi kaynağı sunarken şiddeti tanımlama, şiddet türüne ve kişinin lokasyonuna göre başvuru noktaları ve güvenlik planı gibi yenilikçi özellikleriyle de öne çıkıyor.

İlk bakışta sadece bir adet takvimi, cinsel sağlık ve üreme sağlığına dair bir cep rehberi gibi görünen AMBER, özel ekranı sayesinde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak, şiddet yaşanması durumunda yapılması gerekenlere ve bu konuda hizmet veren kuruluşlara dair kadınlara bilgi vermek ve acil durumlarda desteğe ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

Kadınlar AMBER ile kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda konum takibi yaptırabilir, acil durum mesajı gönderebilir ve acil yardım hatlarını arayabilir. Kadına yönelik şiddet türlerine dair ayrıntılı bilgi edinebilir, yaşadıklarının şiddet olup olmadığını daha iyi anlayabilir, en yakın sağlık ve koruma hizmet noktalarını öğrenip, yetkililerden destek isteyebilir. Ayrıca, şiddete maruz kalma riskini değerlendirip güvenlik planı yapabilir; günlük özelliği ile de yaşadıklarını gün gün kayıt altına alabilir.

AMBER Basın Lansmanı 11 Nisan Salı, saat 14:30’da İstanbul’da, The Seed’de gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu - UNFPA Türkiye, İyi Niyet Elçisi oyuncu Songül Öden ile ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana, İyi Niyet Elçisi Edis Görgülü ile birlikte konsolosluklar, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri, özel sektör ve sanat dünyasından seçkin isimler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, UNFPA’in son 50 yıldır kadın ve kız çocuklarının hakları ve ihtiyaçları için farkındalık yaratmaya, insanları ve kaynakları seferber etmeye, hizmetleri güçlendirmeye ve iyileştirici yasal ve politik reformları desteklediklerini söyledi, “AMBER gibi inovatif yaklaşımlarla daha çok kadın ve kız çocuğunu destekleyebilmeyi hedefliyoruz.” dedi.

"ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERECEK"

Kadın Koalisyonu Dış İlişkiler Koordinatörü Selma Acuner ise AMBER’in kadına şiddetle mücadeleyi nasıl destekleyebileceğini sivil toplumun gözünden anlattı:

“AMBER sahadaki önemli bir ihtiyaca yanıt verecek, bu alanda çalışan kadın örgütlerinin çalışmalarına da destek verecek. Şiddet gören ya da şiddet riski altındaki kadınlar tek bir platform aracılığı ile bilgiye, desteğe ve yakınlarındaki başvuru noktalarına ulaşabilecek.”

AMBER uygulamasının ilk tohumları atılırken fon desteği veren Birleşik Krallık Büyükelçiliği adına konuşan Carl Spychal ise kadınları güçlendirecek bu önemli inovasyona destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Lansman etkinliğinin son bölümünde, AMBER uygulaması Songül Öden’in farklı şiddet türlerine maruz bırakılan 4 kadını canlandırdığı bir video ile tanıtıldı.

AMBER kampanyasının yüzü, aynı zamanda da etkinliğin ev sahibi UNFPA Türkiye İyİ Niyet Elçisi oyuncu Songül Öden konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Aşktan, sanattan, edebiyattan bahsetmek ve kadını bu konular ile merkeze almak isterdim. Fakat, hala dayanışmamız gereken, birlikte mücadele etmemiz gereken çok konu var, dolayısıyla mücadeleye devam. AMBER cep telefonu uygulaması, bu mücadelenin ve dayanışmanın bir ürünü. Kadınlar bu uygulamayı indirdiklerinde, aslında birçok kadının aynı bilgilere ve desteğe ihtiyaç duyduğunu, çaresiz olmadıklarını, bulundukları durumdan çıkmak için neler yapabileceklerini ve nerelere, nasıl başvurabileceklerini görecekler. AMBER ile yalnız olmadığımızı daha iyi anlayacağız.”

Songül Öden konuşmasının ardından, etkinliğe katılan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi, sanatçı Edis Görgülü’yü sahneye davet etti. AMBER'in çok etkili olacağına inandığını söyleyen Görgülü, uygulamanın kullanımının artması için konserlerinde de dinleyicilerini uygulamadan haberdar edebileceğini söyledi. “Derdimiz bir, amacımız bir, umarım bu amaç uğrunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORU'NDA ÇARPICI VERİLER

Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada her 2 kadından biri bedeni üzerinde söz sahibi değil. Her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Her 5 kadından biri çocuk yaşta evlenmeye zorlanıyor. Evlendirilen her 3 kız çocuğundan biri yine çocuk yaşta anne oluyor.

Türkiye’deki tablo da farklı değil. Her 3 kadından biri hayatı boyunca şiddetin en az bir türüne maruz kalıyor. Çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı çalışan her 4 kadından üçü de öyle. Şu anda 18-45 yaş aralığındaki her 5 kadından biri ise çocuk yaşta evlendirildi.

Fotoğraf: DHA

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