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Duamelle, "Suriye'deki çocuklarımız hayata zor bir başlangıç yaptı. Burada ASAM ve AB gibi ortaklarımız ve Türkiye'nin de desteğiyle onlara daha iyi fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. En önemlisi çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışmamız." diye konuştu.