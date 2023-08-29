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        Haberler Magazin Usta oyuncudan acı haber: Ünal Silver hayatını kaybetti - Günün magazin haberleri

        Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

        Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ünal Silver, 75 yaşında hayata veda etti. Acı haberi usta oyuncunun menajerlik ajansı, "Onu çok özleyeceğiz" mesajıyla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:19
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        Televizyon ve sinema dünyasından acı bir haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan Ünal Silver yaşamını yitirdi.

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        Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner duyurdu. Güner, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Onu çok özleyeceğiz" dedi.

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        ÜNAL SİLVER KİMDİR?

        Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2006 Türkiye'ye gelmişti. Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde oynadı.

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        Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

        Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla 'Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak'la sahneye çıkmıştı.

        #ünal silver
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