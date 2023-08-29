Haberler Magazin Usta oyuncudan acı haber: Ünal Silver hayatını kaybetti - Günün magazin haberleri

Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ünal Silver, 75 yaşında hayata veda etti. Acı haberi usta oyuncunun menajerlik ajansı, "Onu çok özleyeceğiz" mesajıyla duyurdu Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 16:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:19 facebook

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Televizyon ve sinema dünyasından acı bir haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan Ünal Silver yaşamını yitirdi.

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Oyuncunun ölüm haberini menajeri Renda Güner duyurdu. Güner, "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz... Onu çok özleyeceğiz" dedi.