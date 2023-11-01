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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Oyunculara bir kötü haber daha: Xbox Game Pass'e zam geldi! Zamlı Game Pass fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Xbox Game Pass'e zam geldi! Game Pass fiyatı ne kadar oldu?

        Steam'den sonra oyunculara bir kötü haber de Xbox Game Pass'ten geldi. Microsoft'un aylık oyun abonelik sistemi Xbox Game Pass Türkiye fiyatlarına %100 zam yapıldı. Gelen zammın ardından gözler "Game Pass fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, yeni zamlı Xbox Game Pass fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:55
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        Steam'in dolar kuruna geçmesinin ardından oyunculara Game Pass'ten de üzücü bir haber geldi. Aylık abonelik sistemi ile pek çok bilgisayar ve konsol oyununa erişim hizmeti veren Xbox Game Pass Türkiye fiyatlarına yüzde yüz oranında büyük bir zam yapıldı. Peki, Game Pass fiyatı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        XBOX GAME PASS'A BÜYÜK ZAM!

        Xbox Game Pass’te aylık aboneliğe yüzde 100, “Ultimate” aboneliğine ise neredeyse yüzde 73 oranında zam yapıldı.

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        BİR SENEDE YÜZDE 433 ZAM GELDİ!

        Game Pass abonelik ücretine en son geçtiğimiz Haziran ayında zam yapılmıştı. Zamdan önce PC Game Pass üyeliği 29,99 TL’ye, Game Pass Ultimate üyeliği ise 44,99 TL’ye satılıyordu. Bugün gelen zamla birlikte Game Pass PC fiyatı bir senede yüzde 433 oranında, Game Pass Ultimate fiyatı ise yüzde 366 oranında zamlanmış oldu.

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        XBOX GAME PASS ULTİMATE VE BİLGİSAYAR FİYATI AYLIK NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Xbox Game Pass Ultimate: 120,99 TL > 209 TL

        PC Game Pass: 79,99 TL > 159 TL

        Xbox Game Pass Core: 79,99 TL > 159 TL

        Xbox Game Pass Konsol: 79,99 TL > 159 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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