Oyunculara bir kötü haber daha: Xbox Game Pass'e zam geldi! Zamlı Game Pass fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Oyunculara bir kötü haber daha: Xbox Game Pass'e zam geldi! Zamlı Game Pass fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

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Steam'in dolar kuruna geçmesinin ardından oyunculara Game Pass'ten de üzücü bir haber geldi. Aylık abonelik sistemi ile pek çok bilgisayar ve konsol oyununa erişim hizmeti veren Xbox Game Pass Türkiye fiyatlarına yüzde yüz oranında büyük bir zam yapıldı. Peki, Game Pass fiyatı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...