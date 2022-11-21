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Oyuncuların kazasında kimler vefat etti? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri...

Amasya'ya bağlı Merzifon ilçesinde Baş Belası tiyatrosunun oyuncularının bulunduğu minibüs, feci bir kaza yaşadı. Bir kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan oyunculardan 3'ü yaşamını yitirirken 8 kişi de yaralandı. İşte, hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri...

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  • Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri neler? Oyuncuların kazası nasıl oldu?

    Türkiye'nin yüreği Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazayla dağıldı. Dün gece meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 8 kişi de yaralandı. İşte, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan oyuncuların isimleri...
  • Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri neler? Oyuncuların kazası nasıl oldu?

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Güleryüz, iki gün önce kazanın gerçekleştiği minibüste ekiple birlikte çekilen anlarını sosyal medyadan yayınlamış...
  • Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri neler? Oyuncuların kazası nasıl oldu?

    KAZA NASIL OLDU?

    Kaza, dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesinin Çaybaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a arkadan çarptı.
  • Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri neler? Oyuncuların kazası nasıl oldu?

    ÜÇ KİŞİ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alındı.
  • Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri neler? Oyuncuların kazası nasıl oldu?

    8 KİŞİ YARALANDI, SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA

     

    DHA'da yer alan detaya göre; Amasya’nın Merzifon ilçesindeki kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun’daki hastaneye sevk edildi.
  • Oyuncuların kazasında kimler öldü? Amasya oyuncuların kazasında ölenlerin isimleri neler? Oyuncuların kazası nasıl oldu?

    Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde, Sergen Deveci’nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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