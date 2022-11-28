Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.