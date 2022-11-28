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Göztepe Altay maçında kaleci Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...

Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, Göztepe ve Altay mücadelesinde yaralandı. Sahaya inen bir taraftar korner direğiyle Özenç'e saldırırken karşılaşma da tatil edildi. Saldırıya uğrayan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu, futbolseverler tarafından takip ediliyor. İşte, Kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu hakkında merak edilenler...

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  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    Göztepe ile Altay arasında oynanan maçta çıkan saha olayları nedeniyle karşılaşma tatil ilan edildi. Göztepe-Altay İzmir derbi mücadelesinde sahaya atlayarak korner direğini söken taraftar Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırıda bulundu. Üzücü haberin ardından futbolseverlerin gündeminde Ozan Evrim Özenç sağlık durumu yer alıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    GÖZTEPE - ALTAY DERBİSİ YARIDA KALDI!

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi.
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

    Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    Bir Göztepe taraftarları, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

    Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    TARAFTARLAR VE OZAN EVRİM OZANÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında kesik oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tribüne atılan fişek nedeniyle yaralanan bir taraftarın ise ameliyata alındığı öğrenildi.
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.

    Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    Medicana International İzmir Hastanesinden yapılan açıklamada kaleci Ozan Evrim Özenç'in bilincinin açık olduğu, ilk kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması ve kontrol amaçlı hastaneye yatışının yapıldığı bildirildi.
  • Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl? Altay takımının kalecisi Ozan Evrim Özenç kimdir, son durum ne?

    Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

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