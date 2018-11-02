Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sahasında çıktığı son 24 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in genç savunmacı Ozan Kabak'a 11'de görev vereceği öğrenildi!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda penaltıya sebebiyet vererek eleştirilen genç oyuncusu Ozan Kabak’a Fenerbahçe önünde formayı vererek güven aşılayacak.

Dev derbide Maicon’u yedek oturturken sakatlıktan dönen Serdar Aziz’le birlikte savunmada Ozan Kabak’ı ilk 11’de sahaya sürecek olan Terim, 18 yaşındaki futbolcusunu Schalke 04 maçından sonra ikinci kez dev bir mücadeleye hazırladı.

Hafta arasında Ozan’la özel olarak ilgilenen deneyimli çalıştırıcının, “Önünde uzun bir yol var. Bu şekilde devam edersen, uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edip efsaneler arasında yer alabilirsin. Elbette hatalar yapacaksın ama önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Sana güvenim tam” ifadeleriyle öğrencisine güven verdiği kaydedildi.

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