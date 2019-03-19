A Milli Futbol Takımı'na ilk kez davet edilen Ozan Kabak ve Muhammed Şengezer Millilerin 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüldüğü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
KABAK: "İNŞALLAH BEN DE ŞENOL GÜNEŞ'İN ÇIKARDIĞI YILDIZLARDAN BİRİ OLURUM"
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, "Çok mutluyum Şenol hocama çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. 3'er puanla ayrılıp önemli bir avantajın sahibi olmak istiyoruz. İyi çalışıyoruz, tek konsantrasyonumuz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak. Şenol hocanın yaklaşımı çok babacan ve çok iyi. İlk kez çalışma fırsatı buluyorum. Elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bende onun çıkardığı yıldızlardan biri olurum" diye konuştu.
"TEK AMACIMIZ 3 PUANI ALMAK"
Ozan Kabak, takım kampında her şeyin güzel olduğunu belirtirken, "Kampta bize çok yardımcı oluyorlar. Antrenmanlar güzel ve neşeli geçiyor. Bu ortamda en önemli unsur bu. Tek amacımız 3 puanı almak" dedi.
"DEĞERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ"
Genç savunmacı Ozan Kabak, gruptaki rakipler hakkında, "Arnavutluk, Moldova ve İzlanda önemli rakipler ve değerli oyuncuları var. İlk 2 maça bakınca kağıt üstünde favoriyiz ancak önemli mücadeleler göstereceğiz. Biz de değerli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"
Ozan Kabak, milli takımda yer alan diğer stoperler hakkında, "Kaan, Çağlar, Merih çok iyi stoperler. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Önemli olan milli takımın kazanması" diye konuştu.
Şengezer, gruptaki en önemli rakiplerden Fransa için de, "Fransa dünya şampiyonu. Kendimize inanırsak başarırız. 2008'de olduğu gibi 2020'de de bunu başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH KATKI SAĞLARIZ"
Muhammed Şengezer, milli takımda yer alan Mert Günok ile Bursaspor'da da birlikte görev aldığını dile getirirken, "Mert ağabey ile Bursaspor'da çalıştım. Uğurcan ümit milli takımdan arkadaşım. Sinan ağabeyi ise burada tanıdım. 3 iyi karakter burada. İnşallah takıma katkı sağlarız. Kulüplerimizde iyi olduğumuz için buraya çağırılıyorsun. İnşallah kaleciler olarak buraya katkı sağlarız"
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