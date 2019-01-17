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Avrupa'nın birçok kulübü Ozan'ın 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanmak için genç oyuncu ve menajeri ile temas kurarken Sarı-Kırmızılılar'a bu şarta bağlı kalmaksızın 11 milyon Euro teklif yapan Stuttgart'ın teklifi de yönetimin masasındaydı.