Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, galibiyeti değerlendirdi.

"10 KİŞİ KALDIĞIMIZDA DA ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Ozan Tufan, "10 kişi kaldığımızda da çok iyi mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi bizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum." şeklinde konuşarak maçı değerlendirdi.