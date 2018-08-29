Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi ayrılıkla sonlanacak gibi görünüyor... Geçtiğimiz sezondan beri takımda problem halinde olan, bir ara kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen genç oyuncunun yeniden PAF takıma gönderilmesi ayrılık yolunu iyice açtı. Ozan Tufan'ın Sarı-Lacivertli teknik heyet ve yönetimin son tavrından rahatsız olduğu ayrılmak istediğini belirttiği iddia edildi. Artık Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakmayan ve burada bir aşama kaydedeceğine inanmayan Ozan'ın ipleri koparmak için gözünü kararttığı öğrenilirken, kendisine şans verilmediği için de kırgın olduğu kaydedildi.

TERİM VE GÜNEŞ'İN GÖZDESİ

Fenerbahçe cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Ozan Tufan'ın PAF takıma gönderilmesi Beşiktaş ve Galatasaray'ın iştahını kabarttı... Bursaspor'dan öğrencisi olan ve gelişiminde büyük pay sahibi olan teknik direktör Şenol Güneş'in yoğun isteği ile yeniden devreye giren Beşiktaş yönetimi Ozan'ın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ozan'ın bonservis sorununu halletmesi halinde transferine sıcak bakan Kartal beklemeye başladı... Beşiktaş gibi Galatasaray'da da Ozan Tufan heyecanı yaşanıyor... Siyah-Beyazlı takıma göre orta sahada birçok alternatifi olmasına karşın Fatih Terim'in Ozan'ı çok istediği öğrenildi.

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