Ozan Tufan: Transfer görüşmem 3 dakika sürdü

En son Hull City'de forma giyen ve Trabzonspor'un görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Ozan Tufan, kente geldi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Onun için buradayım. Çok mutluyum burada olduğum için." dedi.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Transfer sürecini anlatan deneyimli orta saha oyuncusu, "Abdullah Hoca aradı, beni istediğini söyledi. Kendisine çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık telefon görüşmesi oldu. Sonra başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla konuşmamız oldu. Sonra işlemlerim tamamlandı. Çok kısa sürdü. Zaten ben Türkiye'de oynamak istiyordum. Trabzonspor büyük bir camia. Elimizden geleni yapıp bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım." diye konuştu.

Hedefleri için konuşan Ozan Tufan, "Benim de hayallerim, hedeflerim var. Hedeflerimden biri Trabzonspor'un şampiyon olması ve Avrupa'da iyi yerlere gelmesi. Milli takım hayallerim var. Onları tekrar yaşamak istiyorum." sözlerini sarf etti.