Üç gün süren talep toplama sürecinin ardından Özata Denizcilik halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcısına toplamda 13 milyon 350 bin dağıtan firma, 'OZATD' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Özata Denizcilik halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarı...