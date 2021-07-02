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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde gerçekleştirildi.

Orta Asya'ya gerçekleşen taşımaların büyük bir kısmı Özbekistan'a yapılırken, taşımacılar belge başına 400 dolar ödeniyor.

Toplantıda yapılan görüşmelerde, toplam geçiş belgesi kotası 37 binden 38 bine yükseltildi.

Toplantıda, 10 bin olan ücretsiz belge sayısı da yüzde 60 artışla 16 bine çıkarıldı. Bu artışla, Özbekistan'a yapılan taşımalarda, uluslararası kara yolu taşımacılığı sektörüne sefer başına 400 dolar, toplamda ise 2,4 milyon dolarlık tasarruf imkanı sağlanacak.

- Dünyadaki ilk elektronik geçiş belgesi projesi olacak

Toplantıda, Türk ve Özbek teknik heyetleri geçiş belgelerinin elektronik ortama aktarılması konusuna ilişkin yol haritasını da belirledi. Türkiye ve Özbekistan tarafından başlatılan bu proje, uluslararası kara yolu taşımacılığı alanında dünyadaki ilk elektronik geçiş belgesi projesi niteliğini taşıyor.

Projeye ilişkin testlere de yaz mevsimi sonunda başlanması planlanıyor. Elektronik uygulamayla, taşımacıların geçiş belgelerine çok daha hızlı ve güvenli şekilde erişmesine imkan sağlanırken, belgelerin basım, kargo gibi maliyetleri de sona erecek.