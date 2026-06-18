Özbekistan'ın çabası yetmedi; Kolombiya 3-1 kazandı
Kolombiya, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında, turnuvaya tarihinde ilk kez katılan Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi bu sonuçla grubunda liderliğe yükseldi
Giriş: 18 Haziran 2026 - 07:30 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Kolombiya ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Meksika'da Azteca Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.
Özellikle ikinci yarısında büyük bir heyecana sahne olan maçta Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Kolombiya, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Asya ekibi Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Kolombiya bu sonuçla K Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.
Kolombiya'ya galibiyeti getiren goller 41. dakikada Daniel Munoz, 66. dakikada Luiz Diaz ve 90+9. dakikada Jaminton Campaz'dan geldi.
Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk, karşılaşmadaki tek golünü ise Başakşehir forması giyen Abbosbek Fayzullaev kaydetti.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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