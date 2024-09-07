Türk şirketlerinin de katkısıyla bir İsviçre firması tarafından inşa edilen 305 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki asma yaya köprüsü, 2,5 kilometre uzunluğundaki teleferik ile 150 metre yükseklikten halatla atlama tesisi bölgedeki vatandaşların yanı sıra ülkenin diğer bölgeleri ve komşu ülkelerden gelen turistlerin de ilgi odağı haline geldi.