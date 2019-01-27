Özbekistan silahlı kuvvetleri ilk kez ABD'deki bir askeri tatbikata katıldı. Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin özel harekat kuvvetleri mensupları ilk defa ABD'deki bir askeri tatbikatta yer aldı.

Savunma Bakanı Abdusalom Azizov ve beraberindeki heyet de askeri eğitim tatbikatını izledi. ABD'nin Mississippi eyaletindeki Shelby üssünde düzenlenen "Güney Saldırısı" tatbikatı ay sonuna kadar devam edecek. Tatbikata ayrıca Kanada, Şili ve Hollanda'dan da askerler katılıyor.

Bu arada, Özbek askeri heyeti ABD'de Merkez Komutanlığı (CENTCOM) üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, Özbekistan Savunma Bakanlığı ile CENTCOM arasındaki askeri irtibat planının uygulanmasına ilişkin konuları ele alacak.

Özbekistan hükümetinin, 2006'da ülkenin güneyindeki "Hanabad" Amerikan askeri üssünü kapatmasının ardından, iki ülke askeri ilişkilerinde bazı durgunluklar yaşanmıştı.