Kısa bir süre önce babası Sıddık Deniz'i kaybeden Özcan Deniz, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı şu sözlerle dile getirdi:

"Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, cenazemize katılan tüm dostlara, sosyal medya üzerinden taziyelerini ileten tüm sevenlerimize ve arayan herkese çok teşekkür ediyorum. Baba olmak ve babamın üzerine toprak atmak!..

Bir erkeği büyüten iki güçlü duyguyu aynı zaman içinde yaşadım. Yaş ne olursa olsun, buna ne kadar hazır olursanız olun, doğum ve ölümle yüzleştiğiniz an tüm hayatınızı tahmin edemeyeceğiniz kadar etkileyen iki fenomendir. Hele hele doğan çocuğunuz, ölen babanız ya da anneniz ise!..

Tüm hesaplar kapanır yüreğinizde, hapis bütün mahkûmlara af çıkartırsınız. Ne ile yaşanır ne ile yaşanmaz daha net görürsünüz. İşte yaşadığım bunlar. Allah sevdiklerimizin kayıpları ile sınamasın hiçbirimizi. Toprağın bol mekânın cennet olsun BABA. Eksik bıraktıklarımızı zamanı geldiğinde tamamlarız. Huzur içinde sonsuzluğun olsun…"