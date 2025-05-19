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        Haberler Magazin Özcan Deniz'den gönderme - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'den gönderme

        Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, doğum gününde kavgalı olduğu annesi ve ağabeyine göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:09
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        Özcan Deniz'den gönderme
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        Bir süredir, ailesiyle yaşadığı sorunlar yaşayan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

        Daha sonra anjiyo olan Deniz, ağabeyiyle mahkemelik de olmuştu.

        53'üncü yaşına giren Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte yer aldığı fotoğrafını paylaşarak, şunları söyledi: Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm. Evet, son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle, büyük bir sınavdan geçiyor olsa da doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle, koşullar ne olursa olsun yanımda duran, sanat sever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler.

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