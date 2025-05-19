Özcan Deniz'den gönderme

Bir süredir, ailesiyle yaşadığı sorunlar yaşayan Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

53'üncü yaşına giren Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte yer aldığı fotoğrafını paylaşarak, şunları söyledi: Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm. Evet, son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle, büyük bir sınavdan geçiyor olsa da doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle, koşullar ne olursa olsun yanımda duran, sanat sever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler.