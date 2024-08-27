DİĞER KIZ KARDEŞTEN ÖZCAN DENİZ'E DESTEK

Özcan Deniz'in diğer kız kardeşi Sibel Deniz de sosyal medya hesabından paylaştığı "Ne güzel bir çift ne güzel bir aile oldunuz siz... Dokunduğun yeri gülüşün gibi sımsıcak bir yuva yaptın Samar'ım... Kendi öz mutluluğu olmayan kim olursa olsun asılsız iftiralarla sizi mutsuz etmesine izin verme. Sen ağabeyime ve yeğenime çok iyi geldin. Hoş geldin... Bir kardeş olarak daha ne isterim ki... Sizi çok seviyorum" mesajıyla Özcan Deniz ve Samar Dadgar'a destek verdi.