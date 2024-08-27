Özcan Deniz'den kız kardeşi Yurda Güler'e: Bir saygısızlığını daha bekliyor
Menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Özcan Deniz son olarak kız kardeşi Yurda Güler ile karşı karşıya geldi. Dün kendisini ve eşi Samar Dadgar'ı eleştiren kız kardeşi için "Akşamı bekle" demesinin ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti; "Bir saygısızlığını daha bekliyor"
Özcan Deniz, yıllardır menajerliğini yaptığı ağabeyi Ercan Deniz ile ilişkisini sonlandırmış ve sosyal medya üzerinden yayımladığı; "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız?" şeklindeki mesajlarıyla hayatından çoğu insanı çıkardığını ifade etmişti.
Yurda Güler ve annesi Kadriye Deniz
"AKŞAMI BEKLE" DEMİŞTİ
Tüm bunların ardından kendisini ve eşi Samar Dadgar'ı eleştiren kız kardeşi Yurda Güler için yayımladığı "Evet Yurda Hanım... Akşamı bekle bir tanem" şeklindeki mesajı dikkat çekmişti.
"O SEVİYEYE DÜŞMEYECEĞİM"
Fakat Özcan Deniz, akşam saatlerinde konuyla ilgili sessiz kalırken Samar Dadgar, bir açıklama yaptı ve "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle, sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez :) Baştan sonra iftira ve yalan. Dahasını kuracak kadar vakit ayıramam. Mutluluğumla meşgulum. İsteyen, istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var. Beni bilen seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun" dedi.
"BİR SAYGISIZLIĞINI DAHA BEKLİYOR"
Özcan Deniz de eşinin paylaşımından saatler sonra yaptığı paylaşımda; "Beni durdurdular... Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluma dua et ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullanarak kız kardeşi Yurda Güler'e adeta gözdağı verdi.
DİĞER KIZ KARDEŞTEN ÖZCAN DENİZ'E DESTEK
Özcan Deniz'in diğer kız kardeşi Sibel Deniz de sosyal medya hesabından paylaştığı "Ne güzel bir çift ne güzel bir aile oldunuz siz... Dokunduğun yeri gülüşün gibi sımsıcak bir yuva yaptın Samar'ım... Kendi öz mutluluğu olmayan kim olursa olsun asılsız iftiralarla sizi mutsuz etmesine izin verme. Sen ağabeyime ve yeğenime çok iyi geldin. Hoş geldin... Bir kardeş olarak daha ne isterim ki... Sizi çok seviyorum" mesajıyla Özcan Deniz ve Samar Dadgar'a destek verdi.