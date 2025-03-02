Özcan Deniz: Eskisi gibi romantik bakmıyorum

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, zor günler geçirdi. Şarkıcı, dizi setinde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen Deniz’e, doktorlar iki hafta içinde kalp damarlarına stent takılabileceğini açıkladı.

"ESKİSİ GİBİ ROMANTİK BAKMIYORUM"

Özcan Deniz, Azerbaycan dönüşü gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Ailesiyle yaşadığı sorunlara dair konuşmak istemediğini belirten Deniz; "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı.