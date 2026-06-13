Özcan Deniz'in gurur günü
Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
Uzun süredir annesi ve kardeşleriyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Özcan Deniz cephesinde bu kez mutluluk dolu bir an yaşandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz'in, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı.
Özcan Deniz, mezuniyet töreninde, yorgun olduğunu belirterek basın mensuplarından müsaade istedi. Deniz, "Yoldan geldik, hemen hazırlanıp buraya geldik. Biraz yorgunuz, fazla konuşamayacağım, beni mazur görün" diyerek, hızlıca salona giriş yaptı.
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