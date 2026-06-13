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        Haberler Magazin Özcan Deniz'in gurur günü

        Özcan Deniz'in gurur günü

        Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Özcan Deniz'in gurur günü

        Uzun süredir annesi ve kardeşleriyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Özcan Deniz cephesinde bu kez mutluluk dolu bir an yaşandı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz'in, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Kuzey mezuniyet sevinci yaşadı.

        Özcan Deniz, mezuniyet töreninde, yorgun olduğunu belirterek basın mensuplarından müsaade istedi. Deniz, "Yoldan geldik, hemen hazırlanıp buraya geldik. Biraz yorgunuz, fazla konuşamayacağım, beni mazur görün" diyerek, hızlıca salona giriş yaptı.

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