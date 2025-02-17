Özcan Deniz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: kalp spazmı geçirdim

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak; “Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum, yoldayım. Nefes alamıyorum! Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde Özcan Deniz, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından sevenlerine bilgi verdi; "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.