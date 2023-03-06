Özge Borak'ın acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak vefat etti - Magazin haberleri
ABONE OL

Özge Borak'ın acı günü

Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak hayatını kaybetti

Özge Borak'ın babaannesi Neriman Borak vefat etti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Özge Borak, aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babaannesi Neriman Borak hayata veda etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özge Borak, "Günlerdir yoğun bakımda yatan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. İstanbul dışından gelecek yakınlarımızı bekliyoruz. Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz" dedi.

"YOĞUN BAKIMDAYDI' DEMİŞTİ"

Öte yandan Özge Borak, geçtiğimiz günlerde babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı: Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba araya ve soran herkese hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun var olun. Ailece biz de bekliyoruz, eksik olmayın.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Servet Operasyonu ABD'de de kötü açıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN Ne yazık ki ilgi görmedi
Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nden depremzede çocuklara 11 okul
MAGAZİN Afet bölgesine 11 okul
İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI| Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı belgelendi - Magazin haberleri
MAGAZİN Paris aşıkları döndü
Pınar Deniz: Hiç geçmeyecek bir acı! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hiç geçmeyecek bir acı!"
Define macerası
MAGAZİN Define peşinde
İzzet Yıldızhan oğlunu askere uğurladı - Magazin haberleri
MAGAZİN Oğlunu askere uğurladı
Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlü bir isimmiş!
MAGAZİN Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı!
Ebru Destan ameliyat oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Ameliyat oldu: Sağlıktan ötesi hikaye
Yasmin Erbil'in aşk pozu - Magazin haberleri
MAGAZİN Yasmin'in aşk pozu
Hakan Yılmaz'ın kızı TikTok dansıyla göz kamaştırdı! Deniz Yılmaz'a binlerce beğeni geldi! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hakan Yılmaz'ın kızı TikTok dansıyla göz kamaştırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.